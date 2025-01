Oasport.it - Brad Hall vince nel bob a 4 a St. Moritz e mette pressione nella generale a Friedrich

Uno straordinariosi è aggiudicato la gara di bob a 4 di Sankt(Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo 2024-2025. Sul budello elvetico il team capeggiato dal britannico ha piegato la concorrenza dei “soliti” Francescoe Johannes Lochner e, in un colpo solo, si è avvicinato alla prima posizione della classifica. Buona sesta posizione per il nostro Patrick Baumgartner che si conferma ai piani alti.ha chiuso con il tempo complessivo di 2:11.59 (prima manche in 1:05.40, seconda in 1:06.19) con 21 centesimi di vantaggio sul tedesco Francesco(1:05.53 e 1:06.27) mentre completa il podio il suo connazionale Johannes Lochner (1:05.71 e 1:06.16) a 28.Quarta posizione per lo svizzero Cedric Follador a 56 centesimi, a pari merito con il tedesco Adam Ammour, mentre è sesto il nostro Patrick Baumgartner a 93 (1:05.