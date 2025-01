Laprimapagina.it - Battuta di pesca all’Isola Rossa: morti Pietro Satta, titolare del ristorante L’Osteria de’ Mercati, e Maurizio Rossi

Leggi su Laprimapagina.it

Nelle scorse ore si è consumata una tragedia che ha scosso la comunità sassarese e oltre:, 48 anni, noto ristoratoredede’a Sassari, e, ligure di 71 anni che da anni trascorreva le sue vacanze a Trinità D’Agultu, hanno perso la vita durante unadi, nel tratto di mare vicino alla spiaggia La Marinedda. La barca su cui si trovavano si è capovolta, e i due uomini sono rimasti intrappolati tra le onde e la scogliera. Nonostante i tempestivi interventi di soccorso da parte della Guardia Costiera, dei vigili del fuoco e degli altri gruppi di emergenza, purtroppo non c’è stato nulla da fare.La notizia della tragedia ha sconvolto la comunità locale, e in particolare quella di Sassari, doveera molto stimato non solo per la sua cucina, ma anche per il suo impegno nella vita sociale della città.