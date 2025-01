Sport.quotidiano.net - A2 femminile. Tra Matelica e Trieste sfida in alta quota. Sorgentone: "Servirà un ottimo approccio»

La Halley Thunder ospita alle 18.30 di oggi al PalaChemiba di Cerreto d’Esi, la Futurosa iVision. Si tratta di unad’classifica:si trova al 3° posto con 22 punti, le ospiti seguono a20 punti. Sono simili anche le statistiche: la Halley Thunder ha segnato 986 punti e ne ha subiti 883,ne ha realizzati 984 e subiti 882. La squadra di coach Domenicoè reduce da quattro vittorie di fila e all’andata si aggiudicò lain casa della Futurosa. "Non sarà una gara facile – spiega l’allenatore delle matelicesi – e a dirlo è la posizione in classifica di. Avremo di fronte una buonissima squadra, che ha dimostrato di essere forte, con un gran terzetto di giocatrici come il centro Costanza Miccoli, la guardia Martina Mosetti e la regista Giorgia Sammartini.