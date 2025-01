Liberoquotidiano.it - "A cosa deve rinunciare": per Djokovic è un incubo, altra mazzata sul campione

Novakè stato costretto a ritirarsi dagli Australian Open dopo un primo set combattuto contro Alexander Zverev nella semifinale del torneo. Ilserbo, visibilmente limitato da un problema muscolare che lo aveva già preoccupato nelle ore precedenti al match, ha deciso di interrompere la sua corsa verso quello che sarebbe stato l'undicesimo titolo a Melbourne. Il, per inciso, è stato anche fischiato dal pubblico per il ritiro: un episodio oggettivamente deprecabile. In ogni caso, il forfait è un duro colpo non solo per il tennista, ma anche per la Serbia, che dovrà fare a meno di lui nello spareggio di Coppa Davis contro la Danimarca. La notizia è stata confermata dal capitano del team serbo, Viktor Troicki, attraverso Sportklub. L'assenza die quella di Dusan Lajovic riducono drasticamente le possibilità della Serbia di superare lo spareggio.