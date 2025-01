Bergamonews.it - A Bergamo il convegno “Trump e noi”, tra gli ospiti il ministro per gli affari europei

. Sabato 25 gennaio, alle 15:30, la Sala Sestini della Camera di Commercio disarà il palcoscenico di un evento di alto profilo: ilintitolato “e noi – Dialogo sul futuro delle relazioni tra Europa e nuova amministrazione USA”, promosso dall’Onorevole Andrea Tremaglia.In un momento di grande attenzione verso le dinamiche internazionali e l’equilibrio geopolitico globale, per un pomeriggiosarà al centro dell’attualità con unche intende offrire una riflessione approfondita sulle prospettive che si aprono per l’Europa, l’Italia e il resto del mondo con l’insediamento il 20 Gennaio della nuova amministrazione statunitense guidata da Donald.L’evento vedrà la partecipazione di autorevoli figure istituzionali, politiche e accademiche, che porteranno il proprio contributo in un dibattito di respiro internazionale.