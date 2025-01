Lettera43.it - UnitedHealthcare, nominato il nuovo Ceo dopo l’uccisione di Thompson

A quasi due mesi dall’omicidio di Brian, assassinato a New York il 4 dicembre a colpi di arma da fuoco,hailCeo. Si tratta di Tim Noel, veterano della più grande compagnia assicurativa sanitaria degli Stati Uniti in cui lavora dal 2007. In precedenza coinvolto nella ristrutturazione finanziaria di Northwest Airlines, ha guidato la divisione Medicare e pensionamento dell’azienda statunitense. «Porterà con sé la sua comprovata esperienza decennale in questo ruolo e un forte impegno nel migliorare il funzionamento dell’assistenza sanitaria per i consumatori, i medici, i datori di lavoro, i governi e i nostri partner», ha fatto sapere UnitedHealth Group, società madre della compagnia. Per l’omicidio di, ad dal 2021, è stato arrestato il 26enne Luigi Mangione che deve affrontare 11 capi di imputazione, di cui si è dichiarato innocente.