Undici aerei pronti per le Zelena più di 14 000 Euro spesi dai fan

Helena Prestes è certamente la concorrente più chiacchierata di questa edizione del Grande Fratello e i suoi ammiratori si dividono in tre fanbase: ci sono gli Heleners che supportano la modella brasiliana come singola, gli Helvier che adorano lei e Javier Martinez e le, che la “shippano” con Zeudi Di Palma. Proprio le fan dellepare che abbiano già pagato benche in questi giorni voleranno sulla casa del GF. A svelarlo sono state proprio alcune fan di Helena, che hanno aggiunto che due o tre raccolte sono state chiuse solo dalle supporter brasiliane.Non solo i fan, anche Simona Tagli a 361 Lounge ha parlato della flotta che sta per sorvolare i cieli sopra il Grande Fratello: “Ho saputo una cosa molto particolare. Io oggi vi do una chicca, un vero scoop. Posso assicurarvi che sono giàper Helena e Zeudi.