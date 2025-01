Iltempo.it - Un passo dal cielo batte tutti. Amadeus è un flop anche in prima serata

Gli ascolti e i dati Auditel di giovedì 23 gennaio 2025 vedono, in, il nuovo appuntamento con l'ottava serie di Undalcon Enrico Ianniello, Giusy Buscemi, Marco Rossetti e Raz Degan trionfare con una media di 4.172.000 spettatori pari al 23.0% di share, in ulteriore salita rispetto a sette giorni fa. Su Canale5, il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini - affiancato dalle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi - conquista invece il 15.8% con una media di 2.050.000 appassionati, in lieve risalita (Grande Fratello Night 24.7% - 899.000; Grande Fratello Live 16.0% - 522.000) . Su Rai2, il serial The Rookie con Nathan Fillion e Alyssa Diaz ha appassionato una media di 527.000 teste, pari al 3.0% di share. Su Rai3 Geppi Cucciari con il suo show Splendida cornice segna una media di 1.