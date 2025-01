Ilgiorno.it - Topi a scuola, sciopero e sit-in. Cosa sta succedendo al Volta?

Leggi su Ilgiorno.it

Lodi, 24 gennaio 2025 – La stessa situazione, a dicembre, era stata segnalata al liceo scientifico Gandini e nelle annesse sezioni distaccate del Bassi. Ieri intanto è stato eseguito un intervento della ditta di disinfestazione inviata dalla Provincia, per cercare di sanare la delicata situazione al. “In realtà questo è uno dei tanti interventi già svolti e programmati, non derivato dalla protesta che, purtroppo, è nata anche dalla disinformazione che spesso ingigantisce le situazioni - osserva il vicepreside Giancarlo Silvestri -. Chi ha la responsabilità di intervenire, alle prime segnalazioni, lo ha fatto subito, allertando anche la Provincia e gli organi preposti. E si sta continuando a monitorare ma, per fortuna, non è una situazione grave e endemica, altrimenti sarebbe tutto molto diverso”.