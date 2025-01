Zonawrestling.net - TNA: Mustafa Ali fa il suo ritorno, annuncia la firma di un contratto e punta al titolo mondiale

È un inizio d’anno spumeggiamente per la TNA pronta a diversi cambiamenti, tra addii, nuovi arrivi e una consolidata partnership con la WWE resa ufficiale nel corso della scorsa settimana. Incoronato Joe Hendry per la prima volta campione, i pretendenti a quelnon mancano certo e questa notte Santana ha espresso il suo desiderio di vincere ilin seguito all’ottima vittoria di Genesis in un I Quit match contro Josh Alexander. Santana non è però l’unico pretendente e il suo momento questa notte è stato offuscato da un importante, quello diAli. “In Ali, we trust”Mike Santana nel corso del suo promo è stato interrotto dalla musica diAli che ha subitoto di averto unufficiale con la TNA. Per Ali si tratta di un, dopo l’addio della scorsa estate.