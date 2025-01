.com - Terza Categoria / Si chiude il girone d’andata: il programma della quindicesima giornata

L’Apiro va al Mosconi per confermare il primo posto contro un Largo Europa che vuole rialzarsi, l’Albacina punta al colpaccio al San Giobbe, il Real Sassoferrato vuole l’ottava vittoria di fila a Polverigi e Valle Del Giano, Poggio San Marcello e Maiolati Pianello in trasferta per scalare la classifica. NelE l’AC Appignano insegue le prime cinque in casa del San Ginesio: ilcompletodei gironi C ed EVALLESINA, 24 GENNAIO 2024- Siilin, con lainquesto fine settimana.Nello scorso turno abbiamo assistito a dei risultati importanti che, forse per la prima volta in questa stagione, ci hanno dato un’idea più chiara sull’andamento delC e sulle squadre che potranno essere protagoniste da qui alla fine, in vista di un altro weekend di calcio che si preannuncia entusiasmante.