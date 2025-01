Tele Club Italia Awards al teatro Lendi la decima edizione della rassegna

Leggi su Ildenaro.it

Si terrà il prossimo 5 febbraio 2025, presso il, ladei, un evento che celebra le eccellenze del territorio nei campi del sociale, dello sport, del lavoro e dello spettacolo. Tra i candidati di quest’anno spiccano figure straordinarie come Filomena De Mare, che ha trasformato la tragica perdita del figlio, Santo Romano, in un impegno per la giustizia tra i giovani; il deputato Francesco Emilio Borrelli e il Comitato Civico Vele di Scampia 167, esempio di riscatto sociale e partecipazione dal basso. Nel mondo dello sport, saranno premiate eccellenze come la campionessa mondiale di pattinaggio Benedetta Altezza, l’atleta paralimpica Assunta Legnante, medaglia d’oro a Parigi, e il team di Sport Solutions, promotori di eventi sportivi di rilievo internazionale.