Sinner-Zverev Finale Australian Open 2025 | orario programma tv streaming

Jannikaffronterà Alexandernelladegli, primo Slam della stagione che va in scena sul cemento di Melbourne. Il fuoriclasse altoatesino ha sconfitto lo statunitense Ben Shelton in maniera autorevole e domenica 26 gennaio (ore 09.30) tornerà in scena per affrontare il tedesco, che nell’altra semiha beneficiato del ritiro del serbo Novak Djokovic dopo un combattutissimo primo set.Si preannuncia un confronto estremamente avvincente, appassionante ed equilibrato tra il numero 1 del mondo e il numero 2 del ranking ATP. Il nostro portacolori scenderà in campo per difendere il titolo conquistato dodici mesi fa in terra oceanica e sarà al suo terzo atto conclusivo in uno Slam (nel frattempo ha dettato legge anche agli ultimi US), mentre il teutonico inseguirà il suo primo sigillo in uno dei quattro tornei più importanti del mondo dopo aver perso agli USnel 2020 e al Roland Garros nel 2024.