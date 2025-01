Lortica.it - Sebastian Colnaghi lancia un appello per proteggere gli anfibi in Toscana dalle infrastrutture artificiali

Ogni anno, migliaia diin, tra cui il Rospo comune (Bufo bufo), affrontano gravi minacce legate alle, come canali di irrigazione e grate, che spesso intrappolano gli animali compromettendo così la biodiversità. Questi ostacoli costituiscono un pericolo crescente per la fauna locale.Il Rospo comune, che vive in diverse zone italianepianure alle montagne, è particolarmente diffuso nelle aree boschive dell’Appennino Tosco-Emiliano, nella Maremma e lungo i corsi d’acqua delle colline del Chianti e della Garfagnana. La sua presenza è un importante indicatore della salute degli ecosistemi. In, questi ambienti naturali rappresentano habitat ideali per la riproduzione degli, noto ambientalista e attivista per la biodiversità, ha recentementeto una tutela degli, a seguito di un intervento di salvataggio di rospi intrappolati in una presa d’acqua per l’irrigazione nella riserva naturale di Pantalica, in Sicilia.