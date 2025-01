‘SAMAN’ il docufilm sulla tragica storia di Saman Abbas e la lotta delle giovani pakistane

Leggi su Funweek.it

Martedì 28 gennaio alle 22.00, su Sky Crime (in streaming su NOW), arriva, il toccanteche ripercorre lavicenda di, la giovane pakistana di 18 anni brutalmente uccisa dalla sua famiglia per aver rifiutato un matrimonio combinato. A quattro anni dalla sua scomparsa, il documentario esplora il drammatico caso di cronaca che ha sconvolto l’Italia. Ma anche il più ampio contesto di oppressione vissuto da molte ragazzeche, comeno per la propria identità e libertà.Nel processo di primo grado, i genitori di, Shabbar e Nazia Shaheen, sono stati condannati all’ergastolo, mentre lo zio Danish Aznain ha ricevuto una pena di 14 anni. I cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq sono stati assolti dall’accusa di omicidio. Il processo d’appello inizierà il 27 febbraio 2025 presso la Corte di assise e appello di Bologna.