Roma | trovati con 29 grammi di cocaina e 35 di hashish arrestati 2 ragazzi a Monterotondo

Roma: trovati con 29 grammi di cocaina e 3,5 di hashish, arrestati 2 ragazzi a Monterotondo

Sono statiin possesso di 29die 3,5di, durante i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate nel Comune di, in provincia di.Per questo, i carabinieri hanno arrestato due, di 18 e 19 anni, accusati di detenzione illecita di sostanza stupefacente. I fatti risalgono alla tarda serata del 19 gennaio, quando le principali attenzioni nel Comune eretino erano rivolte alla festivita’ religiosa. Confidando nell’impegno massiccio delle forze dell’ordine per l’evento, i due pensavano di poter agire indisturbati. Ma i militari della compagnia diavevano pianificato anche servizi dedicati al controllo del territorio e alla prevenzione e repressione di reati predatori e legati allo spaccio di stupefacenti.Per questo i carabinieri, nel corso di un pattugliamento, hanno notato un veicolo sospetto, a bordo del quale c’erano i due, e hanno deciso di svolgere un controllo.