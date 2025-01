Recuperato Bisseck | ecco quando tornerà titolare

Leggi su Ilnerazzurro.it

Uno dei protagonisti di questa prima metà di stagione dell’Inter è stato sicuramente Yann, che a causa dei tanti infortuni del reparto difensivo, con Pavard e soprattutto Acerbi che sono stati costretti ai box per alcune settimane, ha trovato tanto spazio. Subito dopo la finale di Supercoppa italiana col Milan, il centrale tedesco ha accusato un problema all’adduttore, che lo ha messo fuori dai giochi in questo mese di gennaio, ma è pronto a tornare tra i convocati contro il Lecce.con Monaco o MilanSecondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il recupero del difensore tedesco procede secondo i piani, e per l’impegno di domenica contro il Lecce,tra i convocati, ma difficilmente giocherà dal primo minuto. Infatti, ora il reparto difensivo dell’Inter è quasi al completo, con il solo Acerbi che al momento non è disponibile, e quindi il tecnico Simone Inzaghi può fare anche un pò di turnover.