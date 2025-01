Ilveggente.it - Pronostici Serie B 25 gennaio: si infiamma la lotta per la salvezza

B, tante sfidema anche uno scontro diretto per i playoff: non mancano gli spunti di interesse nei match in programma sabato pomeriggio. Dopo ventidue giornate la concorrenza per un posto nei playoff sembra diventare sempre più agguerrita. Dal Palermo in giù – i siciliani sono momentaneamente quinti – abbiamo 7 squadre racchiuse in soli 3 punti: di questo gruppone fanno parte anche Cesena e Bari, che daranno vita ad un avvincente scontro diretto nella ventitreesima giornata (entrambe sono a quota 29 punti, insieme al Catanzaro).B 25: silaper la(Lapresse) – Ilveggente.itI romagnoli nell’ultimo turno hanno messo fine ad un lungo digiuno di vittorie battendo la Sampdoria (1-2) a Marassi: la squadra di Michele Mignani non vinceva da metà dicembre e da allora, oltre a rimediare una sonora batosta in Coppa Italia contro l’Atalanta, aveva racimolato a malapena un punto in quattro partite.