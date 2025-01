Panorama.it - Perché l'Italia si sta spopolando

Nel Paese dell’emergenze una lenta, incessante erosione non fa notizia. Salvo occuparsene quando le alluvioni portano a mare mezza Romagna, quando ci si chiede come mai dall’Appennino scendano valanghe d’acqua che si trasformano in dieci, cento Vajont. La risposta politicamente corretta, certa e inequivocabile è: il cambiamento climatico. Peccato però che le realtà sia assai diversa, più complessa e più antica di quella un po’ propagandistica asserita sull’onda dell’allarme green dai meteorologi da sciagura in papillon o dai geologi tuttologi da tubo catodico: si chiama spopolamento, abbandono del paesaggio, scomparsa del coltivato e avanzare disordinato del bosco.Quasi a smentire la legge europea - scritta per l’appunto a tavolino - sulla rinaturalizzazione che vorrebbe i boschi lasciati incolti e l’uomo in silente arretramento.