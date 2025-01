Lapresse.it - Parigi, allarme sulle condizioni del Louvre: Lombardia si candida a ospitare la Gioconda

Il presidente francese Emmanuel Macron si recherà in visita al Museo delmartedì 28 gennaio alle 15.30 dopo le notizie che il celebre centro espositivo si trova in “cattive”. Lo apprende l’emittente Bfmtv da fonti dell’Eliseo. Il 13 gennaio Laurence des Cars, presidente e direttrice del Museo del, aveva inviato una nota alla ministra della Cultura Rachida Dati per lanciare l’sul degrado del più grande museo del mondo, sperando di ottenere un sostegno finanziario adeguato. Ha deplorato, tra l’altro, “il moltiplicarsi dei danni in spazi talvolta molto degradati“, “l’obsolescenza delle attrezzature tecniche”, nonché “preoccupanti variazioni di temperatura che mettono in pericolo lo stato di conservazione delle opere“.: “Pronti ala”La presidente del, in un’intervista a Le Parisien, aveva anche elencato una serie di criticità relative allo stato della sala che ospita ladi Leonardo Da Vinci.