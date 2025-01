Romadailynews.it - Oms: Tajani, Forza Italia non condivide posizione Lega

Leggi su Romadailynews.it

nonladellasulla proposta di legge per uscire dall’Organizzazione mondiale della Sanita’ (Oms), sull’esempio di quanto fatto dal neo presidente degli Stati Uniti Donald Trump.Lo ha sottolineato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonioa margine del convegno “Sconfiggere l’HIV in Africa: un obiettivo possibile”, promosso dal Programma “Dream” della Comunita’ di Sant’Egidio in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).“Non e’ che l’Oms non abbia fatto degli errori: e’ successo durante la vicenda Covid, quando ha ascoltato troppo le voci di chi non voleva coinvolto Taiwan. Ma gli errori sono una cosa, uscire dall’Oms un’altra”, ha detto.Agenzia Nova