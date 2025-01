Juventusnews24.com - Nonge Juve, cambio di prestito per il centrocampista della Next Gen: ecco la sua nuova squadra. Il comunicato ufficiale

di RedazionentusNews24diper il: ildel club bianconero sul talento classe 2005Èildiperdi proprietà, che concluderà la stagione con il Servette dopo aver giocato in questa prima parte con il Troyes. Di seguito ildel club bianconero:– «Si chiuderà in Svizzera, al Servette, la stagione 2024/2025 di Joseph. Ilbelga classe 2005, di proprietàntus, termina l’avventura nella Ligue 2 francese – al Troyes – e passa inallaelvetica fino al 30 giugno 2025. Arrivato in Italia dalle Giovanili dell’Anderlecht nell’estate del 2021, nel giugno del 2023 ha rinnovato il suo contratto con il nostro Club fino al 2026.