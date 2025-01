Formiche.net - Non solo Piano Mattei. Di cosa ha parlato il governo con la commissaria Šuica

Leggi su Formiche.net

L’incontro di Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Eugenia Roccella e Matteo Piantedosi con laeuropea per il Mediterraneo, Dubravkaè l’occasione (alla vigilia della partenza della premier per l’Arabia Saudita) per fare il punto sui dossier aperti che vedono impegnata l’Italia: energia,, fronte sud, migranti oltre ai casi di Gaza e Siria. E soprattutto registra la manifestazione di interesse di Bruxelles su due iniziative delitaliano come ile l’accordo italo-albanese sui migranti, questa la ragione per cui secondo il titolare della Farnesina l’Italia sarà “il perno della nuova strategia europea per il Mediterraneo”.Esempi per l’Ue“Una buona idea per direttiva rimpatri e una soluzione innovativa”. Così Suica all’Ansa commenta la direttiva sui rimpatri, “quello che ci è stato chiesto di fare è lavorare su soluzioni innovative, e una di queste è il progetto Italia-Albania.