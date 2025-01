Non possono farmi questo Grande Fratello in un angolino della casa le lacrime di Zeudi

Leggi su Caffeinamagazine.it

L’ultima puntata delè stata ricca di emozioni, sia per il pubblico che per i concorrenti. La serata è stata caratterizzata dal ritorno nelladi quattro ex inquilini: Helena Prestes, Iago Garcia, Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi. Durante la diretta si sono susseguite una serie di sorprese e discussioni. Tra i protagonistipuntata spiccavaDi Palma. L’ex Miss Italia si è trovata a fronteggiare una situazione imbarazzante, divisa tra la relazione nata con Helena e l’attrazione emersa nei confronti di Javier Martinez.A fine puntata,ha avuto un crollo emotivo. La giovane si è rifugiata in un angolo, vicino al bagno, per non farsi vedere dagli altri ed è scoppiata a piangere. A notare il suo stato d’animo è stata per prima Eva Grimaldi, che già nei giorni precedenti si era comportata come una sorta di zia nei confrontigiovane concorrente.