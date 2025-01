Juventusnews24.com - Napoli Juve streaming live e diretta tv: dove vedere il big match della ventiduesima giornata di Serie A

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24tv:il bigdel campionato diA. Tutti i dettagliDomani alle ore 18 laandrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona per la sfida contro il, bigvalevole per ladel campionato diA.Tutti i tifosi bianconeri e in generale tutti gli appassionati di grande calcio potranno seguire la sfida su insu DAZN o insull’app di DAZN. Manca sempre meno ad una delle sfide più attese dell’anno.Leggi suntusnews24.com