Tg24.sky.it - Meteo, tornano pioggia e neve nel weekend: ecco dove. Le previsioni

Oggi è treguarologica in Italia, ma durerà poco. Già nelè prevista, infatti, una nuova perturbazione che porterà piogge estese ein alta quota. È quanto anticipa il.it. Nella giornata odierna si prevedono gli ultimi piovaschi tra Toscana orientale, Umbria e Marche e un po' di nuvolosità residua al Nord, per il resto il tempo sarà buono e decisamente caldo. Elevate le temperature rispetto la media del periodo. In Sicilia la temperatura raggiungerà picchi fino a 24°C e segnerà oltre i 20°C su buona parte del Sud e in Sardegna. Ma durerà poco. Neluna forte perturbazione sull'Nord Atlantico guasterà il tempo anche sullo Stivale.