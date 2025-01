Ilrestodelcarlino.it - Madre biologica ritrovata: “Ho sempre cercato Alisia, volevo rivedere mia figlia”

Faenza (Ravenna), 24 gennaio 2025 – La separazione 20 anni fa, l’adozione e la lunga ricerca diper ritrovare la mamma, affidando il suo appello ai social. Poi l’emozione di essersi ritrovate, nonostante un oceano tra loro.a Faenza e la mamma in Equador dov’era tornata dalla sua famiglia originaria macon la speranza di ritrovare le due figlie e continuando a cercarle. “Ero a Roma e avevo piccola la primaquando mi sono trovata in difficoltà e ho chiesto aiuto – è il racconto della, ricordando 20 anni prima –, hotenuto le foto, i documenti e anche i vestitini,vicino a me. Non ho mai smesso di cercarle”. La mamma, che rimane anonima come il cognome della ragazza per tutelare le nuove famiglie, era stata da noi raggiunta al telefono poco dopo aver sentito la giovane e qualche ora prima che la donna le scrivesse trovando il suo appello di ricerca.