La laguna è salva, Orbetello diventa un Parco ambientale

Grosseto, 24 gennaio 2025 – Ladisarà un. E sarà gestita da un consorzio di enti di cui faranno parte il Ministero dell’ambiente, la Regione, la Provincia di Grosseto e i Comuni di(dove avrà sede) e di Monte Argentario. La proposta di legge per l’istituzione del Consorzio delladiè passata anche al Senato e adesso l’ok al provvedimento, dopo il voto favorevole ottenuto a Montecitorio in prima lettura nello scorso mese di ottobre, è definitivo. Per ladisi tratta di un momento storico. “Finalmente ladi– dichiara il capogruppo Pd in Commissione Ambiente, Marco Simiani – potrà dotarsi di una nuova governance stabile che avrà il compito di monitorare l’ecosistema e programmare gli interventi necessari perguardare un territorio fragile e prezioso.