Iodonna.it - La conduttrice soffia su 48 candeline invitando a uno stile di vita sano, evitando cibi processati e zuccheri, promuovendo pesi, zumba e perfino il self love

Leggi su Iodonna.it

Cinquant’anni, o quasi, e non sentirli. Il 24 gennaio Michelle Hunziker compie 48 anni e chi, meglio di lei, può dare consigli su come arrivare in forma al traguardo dei 50 anni? Un traguardo che potrebbe far paura: la menopausa che si avvicina, il corpo che cambia, gli acciacchi che cominciano a farsi sentire. Ma non per lei. Miracoli? Niente affatto. E su questo punto lei è stata chiarissima. «Tanti dicono con i suoi soldi anche io avrei quel corpo, invece mi dispiace ma è frutto di sacrifici, sudore e disciplina», ha detto in un’intervista rilasciata a Vanity Fair. Michelle Hunziker, gambe perfette al rientro dalle vacanze: l’allenamento è “strong” X E, in diverse occasioni, ha rivelato qual è la sua ricetta di benessere anche a quasi 50 anni: «Per me al primo posto ci sono unodinon, lontano dagliche sono veleni, lo sport e poi laolistica», ha detto al Corriere della Sera.