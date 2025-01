Lapresse.it - Incidenti lavoro: Cassano (Cassazione), nel 2024 morti incrementati 32%

Roma, 24 gen. (LaPresse) – “Nei primi undici mesi delgli infortuni mortali sono stati mille (+32 rispetto allo stesso periodo del 2023), mentre le denunce di infortunio sulsono state 543.039 (+0,1% rispetto allo stesso periodo del 2023)”, spiega la Presidente della Corte di, Margherita, durante il suo discorso d’introduzione dell’apertura dell’Anno Giudiziario”. In particolare, spiega la Presidente: “In aumento del 21,7% rispetto al periodo precedente le patologie di origine professionale denunciate, pari a 81.671. Si tratta di numeri purtroppo assai eloquenti, ma non sufficienti a descrivere la dimensione del fenomeno cui concorrono anche gli “infortuni sommersi” che non vengono denunciati all’Inail proprio a causa della natura irregolare del rapporto di, oppure per paura di ritorsioni, ovvero per il timore di cagionare conseguenze negative al datore di” – conclude.