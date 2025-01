Lanazione.it - Il picco dell’influenza. Corsa agli ambulatori e ai pronto soccorso. Più casi di polmonite

Leggi su Lanazione.it

Ci siamo: ilstagionale è quasi raggiunto. È previsto per la prossima settimana, ma il weekend non sarà semplice. Dallo scorso fine settimana a oggi, conferma la vicepresidente dell’Ordine dei medici di Firenze Elisabetta Alti, "abbiamo tantissimiin più, molti confermati anche dai tamponi: la curva di popolazione a letto con l’influenza si è fortemente alzata. Soprattutto sono colpiti bambini e persone anziane, ma anche tanti giovani adulti". Anche istanno subendo il contraccolpo delinfluenzale: "Abbiamo un 10% di accessi in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Stessa percentuale di incremento anche sul fronte ricoveri" conferma Simone Magazzini, direttore del dipartimento di emergenza e area critica della Asl, anche se la situazione – garantisce – è sotto controllo.