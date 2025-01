Linkiesta.it - Il capitalismo di Stato del governo Meloni, e il futuro del sistema Italia

Leggi su Linkiesta.it

Al momento non è un successo né di critica né di pubblico: un affare solo per alcuni, ha scritto Breakingviews; Scarsa logica industriale, la reazione dei mercati è largamente negativa, ha aggiunto Bloomberg.L’offerta pubblica di scambio di azioni tra Monte dei Paschi e Mediobanca, con il controllo di Assicurazioni Generali sullo sfondo, non è soltanto un’operazione ostile delnei confronti di una banca privata, Mediobanca, e di un gigante, Generali, che a sua volta sta per creare con Natixis un colosso europeo a guidana di asset management, ma è anche la più grande operazione di intervento statale, pubblico, politico della storia recente, al fine di consegnare la gestione di Generali, e dei 650 miliardi di euro di risparmio gestito deglini, a due singoli uomini d’affari.