Panorama.it - I mondi della Paris Fashion Week

La, con la sua capacità unica di riunireeterogenei, si conferma un crocevia privilegiato in cui creatività, cultura e innovazione dialogano senza confini. È in questo contesto d’eccezione che, presso l’incantevole Réfectoire des Cordeliers, un ex monastero del XVI secolo carico di storia e suggestioni, è stata svelata la collezione IM MEN Autunno Inverno 2025, intitolata «FLY WITH IM MEN».Sin dal suo debutto nel 2021, IM MEN si è distinto per la capacità di reinterpretare radicalmente il concetto stesso di abbigliamento, attingendo al visionario principio di «a piece of cloth» formulato da Issey Miyake. Il brand, fondendo design e ingegneria in un equilibrio perfetto, esplora nuove modalità di creazione sartoriale che rispettano e celebrano la forma del corpo umano, con l’intento di proporre capi che trascendano i confini imposti dalle convenzioni e aprano prospettive inedite, frutto di una progettualità libera e visionaria.