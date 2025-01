Abruzzo24ore.tv - Grave Danno al Cimitero Monumentale Richiede Interventi Urgenti

L'Aquila - Un crollo parziale aldi Sulmona ha costretto le autorità a ricorrere a contenitori temporanei per le salme, con lavori di restauro che potrebbero durare mesi. Il crollo parziale deldi Sulmona, avvenuto il 27 dicembre scorso, ha sollevato allarme tra le autorità locali e i residenti. La causa principale sembra essere un deterioramento strutturale, che ha coinvolto aree delicate, tra cui la zona destinata a sepoltura e il magazzino delle salme. L'obitorio è stato momentaneamente chiuso, con il rischio di compromettere la normale gestione delle sepolture. In seguito alla scoperta del, il commissario prefettizio Ernesta D'Alessio ha ordinatoimmediati per garantire la sicurezza dell'area, con il coinvolgimento di esperti e ingegneri per valutare la stabilità della struttura.