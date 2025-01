Trentotoday.it - Ferito e incapace di muoversi si salva dal gelo con del fieno

Leggi su Trentotoday.it

Una normale passeggiata si è rivelata un incubo per un uomo di Campo di Trens, trovato ieri, giovedì 23 gennaio, dai soccorritori che si erano messi sulle sue tracce dopo l’allarme dato dai parenti. In mezzo, una ferita alla gamba e una notte all’addiaccio in cui per contrastare il