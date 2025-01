Lettera43.it - FantaSanremo 2025: regolamento, bonus e malus

Leggi su Lettera43.it

Con perfetto tempismo, assieme al Festivalè pronta ad aprirsi anche la nuova edizione del, il fantasy game che immagina la kermesse canora come il campionato di Serie A. Per iscriversi è sufficiente creare gratuitamente un account sul sito ufficiale del concorso con la propria mail e seguire le istruzioni per formare la propria squadra, che deve comporsi di sette artisti che saliranno sul palco di Sanremo, di cui cinque titolari e due riserve da cambiare durante le cinque serate. In palio nessun premio in denaro ma, come spiegano gli organizzatori, solamente «la Gloria Eterna». Ilprevede, assieme a qualche novità, anche gli ormai celebri e irriverentiche consentono di guadagnare o perdere punti in classifica., ildella nuova edizione del fantasy gameIl Teatro Ariston di Sanremo (Imagoeconomica).