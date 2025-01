Dramma a Mezzocorona | morta a 19 anni la promessa del ciclismo Sara Piffer

Leggi su Sportface.it

Nuovosulle strade insaguinate d’Italia. Questa mattina èuna giovane ciclista trentina,delazzurro,, ad appena 19. La ciclista è deceduta in seguito a un incidente stradale ed è stata travolta da un’automobile a. L’allarme, riferisce il Corriere della Sera, è stato lanciato intorno alle ore 11. La giovane sportiva stava percorrendo assieme al fratello via Cesare Battisti e procedeva verso Mezzolombardo: secondo le prime ricostruzioni, un automobilista, a bordo di una Wolkswagen, stava effettuando un sorpasso, presumibilmente abbagliato dal sole, e non si sarebbe accorto dei due ciclisti che transitavano. Sul posto sono subito intervenuti i Vigili del Fuoco e la polizia locale.La diciannovesima è stata portata via in elicottero in quanto le sue condizioni sono apparse immediatamente molto serie.