Dalla Roma al Napoli c’è anche la soluzione dell’ultimo minuto per sostituire Kvara

Calcio – Ultimissime di mercato: l’idea last minute su cui ilpuò lavorare per il posttskheliaA lavoro per trovare il sostituto ideale ditskhelia, Giovanni Manna è in costante contatto con diverse realtà straniere, dal Mster United al Borussia Dortmund. Ma il post georgiano potrebbe trovarlo in Italia. Ecco le ultimissime di mercato sulCalcio.Garnacho o Adeyemi, Adeyemi o Garnacho. Questo è il dilemma dei tifosi napoletani delle ultime ore. L’argentino del Mster United è uno dei profili più interessanti in circolazione. Fresco vincitore del premio Puskas per il miglior gol dell’anno e soprattutto un talento che, se inquadrato, può definitivamente esplodere. Pecca di costanza, ma con Conte potrebbe finalmente trovarla.L’esterno tedesco, invece, sembra essere più voglioso di altre esperienze anziché quella in Serie A.