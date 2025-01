Ilrestodelcarlino.it - Connetti facilmente i tuoi dispositivi con l’adattatore Blukar da USB-C a USB-A, compatto e pratico; oggi in offerta a tempo limitato

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il set di adattatorida USB Type-C C a USB-A è l'accessorio perfetto per chi desidera connetteremoderni con porte USB-C a device e periferiche tradizionali aventi porte con tecnologia USB-A. Ideale per sincronizzazione dati e ricarica ad alta velocità, questo bundle da 3 pezzi è, versatile e compatibile con una vasta gamma di. Lo trovi su Amazon a soli 5,98 euro, grazie a uno sconto del 10%; questa è un’opportunità conveniente che non puoi lasciarti sfuggire. Compra adesso questo kit e non pensarci. Cosa aspetti? Il set è in promozione Adattatori: indispensabili per i computer di nuova generazione Gli adattatorisono compatibili con numerosi, inclusi gli ultimi modelli di iPhone di Apple, ma anche smartphone Android, tablet, laptop Mac e Windows e così via.