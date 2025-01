Claudio Gemignani e l’anoressia maschile | Mi sono ridotto al sondino ma ora vado a farmi curare

Leggi su Open.online

ha 43 anni, è alto un metro e ottantatré e pesa 68 chili. Quattordici in meno di quelli necessari per essere considerato un adulto sano. È consigliere comunale a Gombereto, comune di Bagni di Lucca, di mestiere fa l’insegnante di religione. E soffre di anoressia. In un’intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale spiega che ha sempre fame ma non mangia. E se la bilancia segna un etto in meno si sente vincitore. A Viviana Ponchia dice che non sa perché non mangia: «È la risposta classica di un anoressico. Ma può andare bene anche il vecchio slogan, magro è bello. Io mialnaso gastrico,stato cinque mesi in una struttura e sto per tornarci. Peròfurbissimo e non scheletrico e quindi maschero bene. Anzi mi preoccupo quando in giro mi dicono: ti vedo in forma.