Lanazione.it - Caso Mugnai, Nisini: “Non entriamo nel merito del processo ma difendiamo il principio della legittima difesa”

Arezzo, 24 gennaio 2025 – Nonneldelmail”. Con queste parole la parlamentare Tizianae il segretario provinciale Gianfranco Vecchi commentato, congiuntamente, il rinvio a giudizio per omicidio volontario a carico dell’artigiano aretino Sandro. “La legge deve difendere la famiglia e tutelare il diritto a proteggersi da aggressioni. Pensiamo a casi come quello del gioielliere Guido Gianni, condannato per aver reagito durante una rapina armata all’internopropria gioielleria, dopo che sua moglie era stata aggredita e picchiata. È unfondamentale: chi si difende da un’aggressione non può essere equiparato a chi l’ha provocata”.e Vecchi proseguono: “siamo al fianco di, che ha reagito nei confronti di una persona che, con una pala meccanica, ha messo a rischio l’incolumitàsua famiglia e delle persone presenti all’internosua abitazione, tentando di abbattere la casa.