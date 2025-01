Rompipallone.it - Calciomercato Milan, assalto del Barcellona alla stella: Conceiçao trema

Ultimo aggiornamento 24 Gennaio 2025 12:19 di Giancarlo Spinazzola, il colpo bomba delsul top player: ConceicaoIlinvernale sta progrendo sempre di più permettendo a molte squadre di poter lavorare, ricostituire o rinforzare la propria squadra a suo piacimento grazie alle trattative e alle operazioni studiate ed analizzate passo dopo passo. Ilcertamente è una tra le squadre che si sta attivando per contribuire al rafforzamento della propria rosa stando sul ciglio della porta, in silenzio, scrutando attentamente ogni spiraglio di luce che possa donare quel bagliore necessariosquadra. Ma come il Diavolo sta escogitando un piano per portare a casa quanti più doni qualificati soprattutto sotto il punta di vista tecnico anche gli altri club si stanno dando da fare, mettendo gli occhi soprattutto sui calciatori solo a pronunciarli, inarrivabili.