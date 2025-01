Juventusnews24.com - Brambati pronostica Napoli Juve: «Nei bianconeri c’è questo aspetto positivo. È una partita aperta ma…»

di RedazionentusNews24: tutte le dichiarazioni dell’ex calciatore sulla prossimadeiL’ex calciatore Massimoha parlato a TMW Radio per analizzare il momento dellain vista della sfida contro il. PAROLE – «C’è unnellantus, che è difficile batterla. Sono 16 pareggi, ha perso solo in semifinale di Supercoppa e una volta sola in Champions.significa che unc’è ma non puoi sbandierarlo ai quattro venti quando sei il tecnico della. Non puoi dirlo perché guidi la. Lo possono dire gli addetti ai lavori difatto, non l’allenatore. Dove può mettere in difficoltà il? Se tiene palla e riesce a far sì che ilnon crei delle ripartenze. A favore delc’è l’eventuale pressione alta o che faccia unadi rimessa.