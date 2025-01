Ilrestodelcarlino.it - Bimba di 2 anni vaga in strada da sola all'una di notte: notata da un passante

San Benedetto, 24 gennaio 2025 – Erae piangeva la bambina di circa due, che dopo l’una dellascorsava inin via Luigi Dari, non distante dall’area portuale di San Benedetto del Tronto. Unl’hae ha subito chiamato i carabinieri che hanno preso la piccola, di colore e che non parla la lingua italiana, accompagnandola al pronto soccorso. I militari dell’arma hanno avviato le indagini e avvertito i servizi sociali che, momentaneamente, l’hanno presa in carico. Lasta bene, secondo fonti ufficiali, ma sarà sottoposta a controlli. C’è voluto del tempo per ricostruire, almeno in parte, l’accaduto. La mamma, cittadina straniera nord africana, si trova ricoverata in ospedale da qualche giorno e la bambina era stata affidata a una vicina di casa.