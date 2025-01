Anteprima della Premier League formazioni previste come guardare in TV e pronostico

Leggi su Justcalcio.com

Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Novità sulla squadra Wolves-ArsenalPereira afferma che il capocannoniere Matheus Cunha, che ha segnato 10 gol ine quattro assist in questa stagione, è “molto impegnato” in seguito alle conversazioni con l’allenatore tra i rapporti che collegano l’attaccante a diverse pretendentidurante la finestra di mercato di gennaio.Il centrocampista Boubacar Traore e l’attaccante Sasa Kalajdzic stanno lavorando per recuperare da gravi infortuni, cosìl’esterno Enso Gonzalez.Toti Gomes potrebbe giocare per la prima volta nel 2025 a seguito di un infortunio al tendine del ginocchio, ma Mario Lemina non giocherà a centrocampo per il resto del mese perché il 31enne vuole un trasferimento.