Amerigo Vespucci, il veliero della Marina Militare italiana in navigazione verso Gedda

Continua il Tour Mondiale dell’. Ilin, in Arabia Saudita, scortato dalla Fregata Alpino e dal Cacciatorpediniere Caio Duilio. Sabato 25 gennaio la visita e il saluto all’equipaggiopresidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’è partito da Genova l’1 luglio 2023 per un giro del mondo di due anni in cui ha visitato cinque continenti, 30 Paesi toccando 35 porti prima del suo rientro in Mediterraneo. Quella aè la sua 33ma tappa del Tour intorno al mondo.