Oasport.it - America’s Cup, INEOS licenzia Ben Ainslie! Dissapori con Ratcliffe: i prossimi scenari

parteciperà alla 38maCup con il nomeBritannia dopo aver concluso la collaborazione con Sir Ben. Purtroppo, non è stato possibile trovare un accordo per proseguire dopo la conclusione della 37ma Coppa America a Barcellona“. Inizia con questo annuncio il freddo comunicato con cui il sodalizio britannico ha rivelato ufficialmente la rottura del rapporto con uno dei grandi miti della vela, timoniere in occasione delle ultime due partecipazioni nella competizione sportiva più antica al mondo.Il 47enne, che nel 2021 perse la finale del torneo degli sfidanti contro Luna Rossa e che lo scorso ottobre si è dovuto inchinare al cospetto di Team New Zealand nel confronto che metteva in palio la Vecchia Brocca, è stato nei fattito dal patron Jim, uno degli uomini più ricchi al mondo che evidentemente non ha gradito il risultato conseguito in Catalogna.