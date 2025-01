Tvzap.it - “Affari tuoi”, Stefano ci ricasca: il gesto alle spalle dei concorrenti

Leggi su Tvzap.it

News Tv. Nella puntata di ieri sera di ““, il conduttoreDe Martino ha commesso nuovamente lo stessoche già qualche puntata fa lasciò il pubblico di stucco. Unspdei, inconsapevoli nel frattempo di quello che succedevaloro sp. (Continua.)Leggi anche: “”, alta tensione in puntata tra marito e moglie: cos’è successoLeggi anche: “”, dramma in diretta tv: Amadeus costretto ad intervenire“”, in gara Alessia della SiciliaNella puntata di ieri, giovedì 23 gennaio, di “” ha giocato Alessia per la regione Sicilia. La concorrente si è fatta accompagnare in studio dal marito Pietro. La concorrente ha pescato il pacco numero 11, che poi ha cambiato durante la partita con il pacco numero 17.