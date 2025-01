Metropolitanmagazine.it - Unoaerre entra nel futuro e presenta le fedi tracciate con blockchain

, l’azienda aretina specializzata in arte orafa, ha celebrato il suo ingresso in Museimpresa, l’Associazione Italiana Archivi e Musei d’Impresa. Museimpresa ha come mission la valorizzazione della cultura industriale italiana, e la salvaguardia della memoria storica. L’azienda ha ricevuto una targa in suo onore, a riconoscimento del fatto che, nel 1998, inaugurò il primo museo aziendale di arte orafa.Ledisonocon: ecco comeMaria Cristina Squarcialupi, Presidente diIndustries Spa, ha raccontato i progetti per il. “Attraverso Museimpresa apriremo il nostro museo e i nostri archivi al pubblico. Infatti, tutti coloro che verranno a visitare la nostra sede avranno la possibilità di conoscere la nostra storia attraverso le sue creazioni.