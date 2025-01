Quotidiano.net - Un piano per salvare il mini canguro australiano, piccolo giardiniere della natura

Roma, 23 gennaio 2025 – Il Bettongia (noto anche come Woylies) è unmarsupiale originario dell’Australia meridionale. Assomiglia ad une ha, come quest’ultimo, un marsupio dove tiene i suoi piccoli. La sua strategia di sopravvivenza, dal punto di vista degli esseri umani, è angosciante. Quando Woylies si sente minacciato da un predatore, “espelle” uno dei suoi piccoli dal marsupio e rimbalza in una direzione diversa. In poche parole, al fine di salvaguardarsi, sacrifica i propri cuccioli: una modalità d’azione apparentemente brutale ma allo stesso tempo essenziale per salvarsi. Woylies, ilmarsupiale Questomarsupiale, appartenente alla famiglia dei Potoroidi, un tempo abitava più del 60% dell'Australia continentale. Tuttavia, la colonizzazione europea del paese ha portato con sé gatti e volpi, predatori feroci che hanno messo in pericolo la sua incolumità.